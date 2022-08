Coronavirus, 98 morti e 31.088 contagi: il tasso di positività sale al 14,9%

Il bollettino del 30 agosto 2022

Sono 98 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 60. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 31.088 nuovi casi. Sono 660.241 gli attualmente positivi nel Paese.

La situazione negli ospedali

I ricoverati nei reparti ordinari scendono a 5.427. Calano rispetto a ieri anche i positivi in terapia intensiva, 226. Di questi, 19 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 654.588 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.010.197.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 208.996 nuovi tamponi, con un tasso di positività al 14,9 per cento (+1,6 per cento).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

