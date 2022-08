Coronavirus, 60 morti e 8.355 casi in 24 ore. Tasso di positività al 13,3%

Il bollettino del 29 agosto 2022

Nelle ultime 24 ore scendono i contagi da Coronavirus in Italia: il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute registra 8.355 positivi contro i 17.647 di ieri. Sul fronte dei decessi la curva segnala invece un incremento: oggi, 29 agosto, i morti legati al virus sono 60 (ieri 41). Diminuiscono gli attualmente positivi: oggi 668.764 contro i 679.894.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione nelle strutture ospedaliere, il monitoraggio giornaliero registra 15 nuovi ingressi in terapia intensiva. Ieri erano stati 11. Il totale dei posti letto occupati da pazienti positivi al virus rimane stabile a quota 229. Sul fronte dei reparti ordinari la curva si mostra in salita: oggi 5.631 persone ricoverate contro le 5.628 di ieri. I positivi in isolamento domiciliare scendono: dai 674.037 ai 662.904 delle ultime 24 ore.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento del virus oggi, 29 agosto, appare in calo: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 62.967 tamponi. Un dato in forte diminuzione rispetto a ieri quando i test antigenici rapidi e molecolari erano stati 117.767. Il tasso di positività si attesta in discesa: dal 15% di ieri al 13,3% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

