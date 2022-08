I New York Yankees e un fondo con LeBron James investono nel Milan insieme a Redbird

I New York Yankees e un fondo di Los Angeles investono nel Milan insieme al private equity Redbird. Il quale si sta avvicinando all’acquisizione del club per un prezzo di 1,2 miliardi di euro. Lo scrive oggi il Financial Times, ricordando che gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisor. Il fondo ha tra i suoi investitori LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo le fonti citate dal quotidiano inglese entrambi diventeranno azionisti della squadra di Serie A. RedBird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario, l’hedge fund statunitense Elliott Management. Gli Yankees sono attualmente comproprietari insieme al City Football Group di Manchester, della franchigia del New York City FC della Major League Soccer con sede negli Stati Uniti. Joseph Cardinale, fondatore di Redbird, ha lavorato con i New York Yankees per decenni, anche durante i suoi anni alla Goldman Sachs. A lui il compito di aumentare i ricavi del club e i successi sul campo. La collaborazione potrebbe far finire il Milan su YES Network, rete sportiva regionale di proprietà di un consorzio del club Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: