India, lei respinge la sua proposta di matrimonio: lui le dà fuoco e la uccide

In India un uomo ha dato fuoco a una ragazza che aveva respinto la sua proposta di matrimonio. La ragazza, 19 anni, è morta dopo cinque giorni di agonia. Ma prima ha denunciato il suo stalker e assassino alla polizia. I fatti risalgono a martedì scorso, quando nel distretto di Dumka che si trova nello stato di Jharkhand sono scattate proteste contro le autorità. Colpevoli di non aver agito tempestivamente nei confronti di Shahrukh Hussain, musulmano di 19 anni, che molestava la giovane di famiglia induista da qualche tempo. Secondo le prime ricostruzioni quando la vittima ha rifiutato la sua proposta di matrimonio, Hussain l’ha sorpresa di notte mentre dormiva e, approfittando della finestra aperta, l’ha cosparsa di kerosene dandole fuoco. I medici hanno detto che ha riportato ustioni sul 45% del corpo: Ankita è deceduta domenica scorsa per insufficienza cardio-respiratoria. La giovane è comunque riuscita a denunciare il suo stalker. «Abbiamo la sua dichiarazione in punto di morte», ha dichiarato un portavoce della polizialocale. L’aggressore e un altro complice, Chotu Khan, accusato di avergli fornito il kerosene, sono stati arrestati e saranno incriminati per omicidio. La polizia locale ha quindi emesso un’ordinanza per limitare «gli assembramenti pubblici, comprese le proteste e le processioni religiose» dopo che il caso ha provocato la rabbia dei cittadini.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: