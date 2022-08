La storia di Alice: la neonata abbandonata davanti all’ospedale di Monza e la madre che rischia 5 anni di carcere

L’ostetrica che l’ha trovata: «L’abbiamo chiamata come me. Spero possa conservare il nome»

È stata ritrovata da un’ostetrica la neonata abbandonata davanti al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Gerardo di Monza. La donna ha sentito i vagiti della bambina mentre arrivava per iniziare il suo turno. La madre biologica rischia 5 anni di carcere. L’ostetrica ha detto al Resto del Carlino che è successo tutto alle 5,30 del mattino: «Nel silenzio ho sentito il pianto di una neonata arrivare dal parcheggio, sono corsa lì, seguendo quel vagito, e sulla prima macchina parcheggiata ho trovato la piccola avvolta nella copertina dentro la scatola, appoggiata sul cofano. L’ho presa in braccio e sono tornata dentro per le prime cure. Ieri sera l’abbiamo chiamata Alice, come me. Spero possa conservare il nome».

Le telefonate per l’adozione

La donna ha telefonato al 112 e al suo reparto. La neonata è stata visitata e in seguito sono partite le indagini. «Da padre ho provato una grande emozione e, con i miei colleghi, ho gioito perché la bimba stava bene», ha detto all’agenzia di stampa Ansa uno degli agenti della Questura di Monza e Brianza intervenuti nel parcheggio. «Quando siamo arrivati – aggiunge – abbiamo raccolto la testimonianza commossa della professionista che l’ha trovata e soccorsa e abbiamo avviato le indagini per identificare la madre. Abbiamo preso contatti con il medico di turno, perché preoccupati per la salute della neonata, ma per fortuna era tutto a posto».

La bambina, che sembra avere tratti ispanici, era in buone condizioni di salute. Alcune indicazioni per l’identificazione della donna potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona e dal racconto di eventuali testimoni. La donna rischia fino a cinque anni di carcere per abbandono di minore. Anche se, lasciandola davanti all’ingresso di un pronto soccorso pediatrico, si è assicurata che la figlia – con il cordone ombelicale medicato e il pannolino addosso – ricevesse le cure idonee. All’ospedale sono arrivate alcune telefonate da famiglie che si dicono pronte ad adottarla.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: