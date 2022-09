In studio si parla di caro-bollette, la senatrice di Forza Italia beccata in diretta a farsi un selfie – Il video

La smania da social per i politici italiani in campagna elettorale ha ormai valicato ogni barriera dell’immaginazione. Ultima prova solo in termini temporali ha visto protagonista la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, che ospite di Morning News su Canale 5 ha pensato bene di farsi un selfie. Peccato però che fosse inquadrata, il programma andava avanti in diretta e soprattutto in studio si discuteva di questioni mai come in questi giorni cruciali per gli italiani chiamati al voto il 25 settembre, anche quelli di Ronzulli. Mentre la senatrice si scattava un selfie, una panettiera spiegava le difficoltà di andare avanti per colpa del caro-bollette. Non è bastato però a distrarre Ronzulli dal suo appuntamento costante con i follower sui social, che anche stavolta hanno potuto godere di un altro autoscatto della senatrice.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: