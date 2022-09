Stop del gas russo? Il capo di Nomisma avverte: «Da gennaio consumi razionati: perché è meglio farli subito»

Con le scorte all’83%, se la Russia chiudesse oggi il rubinetto del gas, all’inizio di gennaio saremmo «costretti a razionare i consumi». Ad affermarlo è il professor Davide Tabarelli intervistato da Ansa. Il presidente di Nomisma Energia sostiene che «sarebbe meglio cominciare anche prima, per non dover tagliare pesantemente nei mesi più freddi». I due nuovi rigassificatori, infatti, quelli di Piombino e Ravenna, «se va bene arriveranno a maggio». Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, l’Italia ha aumentato le importazioni da altri Paesi di circa 17 miliardi di metri cubi, «ma non bastano a sostituire quei 29 miliardi che compravamo da Mosca». Il professore di Economia all’Università di Bologna aveva già parlato del rischio di un’inflazione a due cifre senza il gas russo: «I prezzi esploderebbero», diceva a marzo, «il gas supererebbe i 300 euro megawattora e si rischia la benzina a 3 euro». La benzina non è arrivata a costare 3 euro al litro ai distributori, ma la previsione sul gas era corretta visto il record raggiunto il 26 agosto di 339 euro. Già a un mese di distanza dall’inizio dell’invasione russa, il rischio di razionamento era alto. «Se non lo fa la politica, lo fa il mercato», sosteneva Tabarelli: il costo dell’energia sta portando a un progressivo incremento dei prezzi, cosa che porta alla distruzione della domanda.

