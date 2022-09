Mosca, il Cremlino rassicura sul fedelissimo di Putin: «Kadyrov continua a guidare la Cecenia»

«Non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, Ramzan Kadyrov continua a guidare la Cecenia». Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il presidente ceceno ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal suo incarico per una pausa «indefinita e lunga». A farlo sapere è l’agenzia Interfax. «Il presidente Vladimir Putin ha visto i resoconti sulle possibili dimissioni di Kadyrov», ha continuato Peskov, «ma non si è ancora concretizzato nulla in alcun modo. Il Cremlino parte dal presupposto che continui a guidare la Cecenia». Poche ore fa il presidente Kadyrov, dal 2007 a capo

della Repubblica cecena russa, aveva diffuso a sorpresa un video sul suo canale Telegram con un messaggio chiaro: «Lascio prima che gli altri mi caccino», aveva detto. Il fedelissimo di Putin aveva così annunciato il suo ritiro dopo 15 anni da presidente.

