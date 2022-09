Regno Unito, timore per la regina Elisabetta II. I medici: «Stato di salute preoccupante». Carlo e William corrono a Balmoral

«Tutto il Paese è in apprensione per le condizioni della sovrana», ha scritto su Twitter la neo prima ministra britannica Liz Truss. Intanto il sito della royal family va in tilt per le troppe visite

I medici di Elisabetta II si dicono «in apprensione» per lo stato di salute della sovrana. A farlo sapere è il Palazzo reale che conferma le preoccupazioni espresse per la regina d’Inghilterra nelle ultime ore, dopo che, sotto consiglio dei suoi medici, era stata costretta a cancellare un incontro virtuale programmato con i ministri. «Tutto il Paese è preoccupato per le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta», ha scritto su Twitter poche ore fa la neo prima ministra del Regno Unito Liz Truss. Nel frattempo il principe Carlo, erede al trono, è arrivato in Scozia: con Camilla al fianco ha raggiunto la residenza di Balmoral per stare vicino alla madre 96enne, le cui condizioni sembrano essersi aggravate. I media locali precisano anche che il principe William, primogenito di Carlo e secondo il linea di successione, è partito da Londra per raggiungere Balmoral. Tutto il mondo è col fiato sospeso: a conferma di ciò il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che il Palazzo reale ha deciso di diffondere la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute della regina.

