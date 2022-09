«Cari Amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro». Così il giornalista freelance italiano Mattia Sorbi torna su Facebook dopo giorni di assenza: partito già da settimane per documentare la guerra in Ucraina, dal 31 agosto non aveva più dato sue notizie. «Sono al sicuro ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere on line come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!», conclude nel doppio messaggio in lingua italiana e inglese lasciato sul profilo social. Poche ore fa era stata la Farnesina a dare le prime rassicurazioni dopo giorni di silenzio: «Sta bene e siamo in contatto con lui». Da quanto si apprende Sorbi, che ha seguito la guerra anche per la Rai, è stato coinvolto in un conflitto a fuoco a Cherson in cui è rimasto ferito. «Siamo in contatto con il giornalista coinvolto nell’incidente», ha continuato la Farnesina parlando ad Ansa, «sta ricevendo le cure e abbiamo notizie positive sullo stato di salute. In questo momento ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile».

L’allarme del collega tedesco: «Che è successo a Mattia Sorbi?»

Poche ore fa il giornalista tedesco Arndt Ginzel aveva denunciato il silenzio attorno al reporter italiano: «Cosa è successo a Mattia Sorbi? Non si hanno notizie di lui dal 31 agosto», ha scritto sui social. Ora a raccontare quanto successo è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale che rassicura sullo stato di salute del freelance. Secondo quanto scrive Francesco Semprini su La Stampa, Sorbi, 43 anni, è stato coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Cherson e si troverebbe ora nei territori ucraini controllati dai russi, da qui il massimo riserbo tenuto dalle istituzioni italiane nei giorni scorsi.

