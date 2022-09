Calenda contro +Europa: «Bonino, Della Vedova e Magi come il M5s»

«L’aspetto più triste della campagna elettorale è l’involuzione di Bonino, Della Vedova e Maggi. Ripetono a pappagallo gli slogan del PD solo con più aggressività e volgarità. Nessun argomento di merito. Tutti ‘protetti’ in collegi uninominali, con il partito abbandonato all’1%». Su Twitter il segretario di Azione e leader del Terzo polo Carlo Calenda attacca gli ex alleati di +Europa: «Emma ha accettato di farsi strumentalizzare dal PD facendosi candidare a Roma contro di me. E nonostante abbiamo ripetuto tante volte che per noi la porta resta aperta alla collaborazione, continuano ad usare toni da 5S. Peccato», aggiunge.

In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino oggi Bonino ha detto che ogni voto al Terzo Polo aiuta la destra: «Non è tempo di terzi o quarti poli. Ogni voto dato ad Azione e Italia Viva o M5s non farà che rafforzare questa destra. Ora sono diventati tutti europeisti e atlantisti – rileva – c’è chi non crede nell’Europa e non ha mai votato a favore del Pnrr, ma ora si candida a gestirne i fondi, mettendo a rischio la credibilità del Paese e i diritti conquistati».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: