Us Open, la polacca Iga Swiatek è regina di New York. Battuta Ons Jabeur in due set

Una vittoria storica in una finale storica. Per la prima volta in assoluto l’ultimo scontro del Grande Slam di New York ha visto una tunisina e una polacca battersi sul campo del Flushing Meadows

Iga Swiatek è la vincitrice degli Us Open di tennis femminile, battendo 6-2, 7-6 Ons Jabeur. Una vittoria storica in una finale storica. Per la prima volta in assoluto l’ultimo scontro del Grande Slam di New York ha visto un’araba e una polacca battersi sul campo di cemento del Flushing Meadows: Iga Swiatek cercava il suo terzo Slam e l’ha ottenuto: numero 1 del Mondo nel ranking Wta, nel 2022 ha già vinto il Roland Garros oltre numerosi altri tornei di spicco come l’Open del Qatar e l’Indian Wells. Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Elena Rybakina, la tunisina Ons Jabeur si è battuta per la sua seconda finale di Slam. Dopo la vittoria importante a Madrid, Jabeur ha sfidato l’avversaria polacca in un testa a testa fino all’ultima battuta, non riuscendo però a conquistarsi il titolo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: