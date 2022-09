Mondiali di ritmica, storico doppio oro per l’Italia: Sofia Raffaeli è regina nel cerchio e nella palla

Storico doppio oro per l’Italia alla Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, dove Sofia Raffaeli si è laureata campionessa del mondo nelle specialità del cerchio e della palla, durante i Mondiali di ginnastica ritmica. La diciottenne di Chiaravalle, ribattezzata “Formica atomica“, ha trionfato nella specialità del cerchio con un esplosivo esercizio che le è valso la conquista di 34.850 punti, superando la ginnasta bulgara Stiliana Nikolova (33.400) e l’atleta tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Ma Raffaeli non si è risparmiata, e ha conquistato anche l’oro mondiale individuale nella specialità della palla, con un esercizio da 34.900 punti, superando nuovamente la tedesca Varfolomeev (34.100) e la collega azzurra, Milena Baldassarri (32.400). E i trionfi di Raffaeli hanno un sapore ancor più dolce. L’atleta è infatti la prima azzurra nella storia a raggiungere individualmente il gradino più alto del podio nelle finali di specialità durante i Mondiali.

