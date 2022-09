Roger Federer si ritira, l’annuncio della leggenda del tennis: nel weekend l’ultima volta in campo – Il video

Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. La leggenda dello sport, maestro del tennis mondiale, ha dato la notizia nel pomeriggio di oggi, 15 settembre. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram ha annunciato che sarà la Rod Laver Cup l’ultimo impegno nel circuito Atp. In un audio messaggio pubblicato su Twitter, Federer ha ringraziato i suoi fan, la sua famiglia e il suo team. In carriera ha vinto 20 tornei del Grande Slam, 6 ATP Finals, 28 Masters 1000, 24 ATP 500 e 25 ATP 250, per un totale di 103 titoli vinti nel singolare. Ha vinto un oro olimpico nel 2008 a Pechino in coppia con il connazionale Stanislas Wawrinka e un argento nel singolo nei giochi di Londra nel 2012. A questi si aggiungono una Coppa Davis con la nazionale svizzera (la prima nella sua storia) e 3 Laver Cup. Ha chiuso per 5 volte la stagione al numero uno del ranking, di cui 4 consecutive: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

