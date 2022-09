Tennis, Roger Federer scende in campo per l’ultima volta tra urla e applausi. Al suo fianco l’eterno rivale – Il video

Insieme a Rafael Nadal, il campione svizzero è entrato alla O2 Arena di Londra per il match d’addio. «Sarà un momento speciale», aveva detto a poche ore dall’evento

I due giganti del tennis sono entrati alla O2 Arena di Londra per uno dei match che rimarrà nella storia dello sport. Roger Federer disputa l’ultimo match della carriera in doppio con Rafael Nadal alla Laver Cup 2022 contro Jack Sock e Frances Tiafoe. Tra gli applausi e le urla del pubblico, i due sono entrati nell’Arena londinese, con la commozione segnata dalla fine di un’era, quella del grande campione Federer. L’atleta svizzero aveva annunciato su Twitter la programmazione della prima giornata della competizione e la scelta come partner del suo eterno rivale Nadal. «Sarà un momento speciale», aveva scritto. E lo è stato davvero.

