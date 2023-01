Paris fashion week, Federer “molla” Anna Wintour per farsi una foto con le Blackpink, le regine del k-pop

«I miei figli mi hanno detto che sarebbe stato il post definitivo». E non avevano tutti i torti, visto il numero di like, i bambini di Roger Federer e Mirka Vavrinec. La foto caricata su Instagram dalla leggenda del tennis lo ritrae in posa insieme a Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, le quattro artiste della band Blackpink, tra le più conosciute al mondo. Federer si trovava alla fashion week di Parigi, con un cicerone di eccezione: Anna Wintour, direttrice del mensile Vogue America, tra la più autorevoli riviste di moda al mondo. Pare che sollecitato dei suoi figli, fan del gruppo di k-pop, Federer non abbia esitato nel farsi fotografare con le Blackpink, per poi diffondere la foto sui social. Non è dato sapere se l’ex tennista conoscesse il gruppo prima dell’incontro di oggi, avvenuto durante l’evento di beneficenza The Yellow Pieces Gala, tenutosi al termine della settimana della moda.

