Coronavirus, 38 morti e 17.154 casi. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, tasso di positività al 12,2%

Scendono invece i ricoveri nei reparti in area non critica (-126 rispetto a ieri)

Il bollettino del 17 settembre 2022

Nelle ultime 24 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia sono 38 (ieri sono stati 44). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 176.546. Rispetto a ieri inoltre, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +17.154 positivi, per un totale di 426.951 persone attualmente contagiate nel Paese.

La situazione negli ospedali

Attualmente, 3.474 persone risultano ricoverate nei reparti di area non critica degli ospedali italiani. I pazienti in terapia intensiva sono invece 150: di questi, 8 sono entrati nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano, ad oggi, 423.327 persone, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.545.438.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 140.511 nuovi tamponi, per un totale di 244.800.946 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta a 12,2% (-0,4%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Continua a leggere su Open

Leggi anche: