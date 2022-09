Atac, l’autista che guarda la partita mentre guida: «Una frenata ad ogni gol»

Un autista dell’Atac è stato sanzionato con la sospensione dal lavoro e dallo stipendio perché accusato di guidare mentre guardava la partita della Lazio con i danesi del Midtjylland, valida per i gironi dell’Europa League. La vicenda è partita dalla segnalazione di un passeggero su Twitter. Gli ispettori della municipalizzata dei trasporti di Roma si sono messi in contatto con l’utente, che ha specificato di aver fotografato l’autista sulla linea 881 all’altezza di via Gregorio VII. Aggiungendo un dettaglio decisivo: l’uomo inchiodava durante gli episodi decisivi del match, finito 5 a 1 per i padroni di casa. Un altro autista è stato sanzionato perché si sarebbe addormentato alla guida con il bus pieno di passeggeri.

