L’urgano Ian si avvicina alle coste della Florida. Il governatore DeSantis mobilita 2.500 militari

Il governatore dello Stato ha dichiarato lo stato di emergenza in 24 contee

«L’uragano Ian intensificherà la sua forza rapidamente una volta che toccherà terra, la sera del 25 settembre. Rimanete al sicuro», è il messaggio che campeggia sugli account del servizio metereologico The Weather Channel. La Florida è in attesa dell’arrivo dell’uragano Ian. Il governatore Ron DeSantis ha lanciato un appello alla popolazione, invitando tutti gli abitanti dello Stato a prepararsi. «Nessuno è al sicuro», ha detto. L’uragano approderà sulla costa occidentale della Florida. DeSantis, che ieri – 24 settembre – ha dichiarato lo stato di emergenza in 24 contee -, chiederà assistenza alla protezione civile americana, la Fema. Intanto, il governatore ha deciso di mobilitare 2.500 soldati della della Florida Nationals Guardsman.

Foto in copertina: Twitter / The Weather Channel

