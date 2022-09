Marta Fascina vince a Marsala: la compagna di Berlusconi verso l’elezione alla Camera

Marta Fascina si appresta a essere eletta alla Camera in Sicilia nel collegio uninominale di Marsala. Deputata uscente di Forza Italia, sostenuta dalla coalizione di centrodestra e moglie di Silvio Berlusconi, ha ottenuto 54.246 voti, ovvero il 36,2%, quando sono state scrutinate 423 sezioni su un totale 455. Fascina ha un vantaggio di nove punti percentuali da Vita Martinciglio del Movimento 5 Stelle che ha invece raggiunto 40.955 preferenze, pari al 27,3%. Per la candidata di centrodestra 633 voti sono stati espressi direttamente con una X sul suo nome, mentre per la pentastellata sono stati 928.

Al terzo posto si posiziona la coalizione del centrosinistra con Antonio Ferrante, il presidente della direzione regionale del Partito democratico, che ha conquistato 26.693 voti. 647 sono stati espressi direttamente nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece il candidato ed ex pm Antonio Ingroia, sostenuto da Italia sovrana e popolare, ha ottenuto l’1,15% dei voti con 1.716 preferenze, di cui 70 espressi sul suo nome. Come nel caso di Claudio Lotito, anche la candidatura di Fascina aveva provocato alcuni malumori in quanto parte delle candidature cosiddette «paracadutate».

