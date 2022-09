Nations League, l’Italia batte l’Ungheria 2-0 e si qualifica alle Final Four

Gli azzurri di Roberto Mancini vincono ancora e si aggiudicano l’accesso alle Final Four della Nations League battendo l’Ungheria 0-2. Dopo aver conquistato per ben due volte la vittoria contro due super potenze come Germania e Inghilterra, la Nazionale italiana è scesa sul campo della Puskas Arena di Budapest segnando il primo gol al 27′ con Raspadori e la seconda rete al 52′ con Dimarco. Il successo con l’Inghilterra ha assicurato agli azzurri anche la certezza di essere tra i team più temuti il prossimo 9 ottobre al sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024. «Stiamo valutando la cosa migliore da fare per metterli in difficoltà», aveva dichiarato il Ct Mancini a poche ore dallo scontro con l’Ungheria, «se saremo con l’assetto di San Siro l’importante sarà attaccare con più giocatori». Ora la corsa continua alle Final Four. E pochi minuti dopo della vittoria conquistata è stato lo stesso Mancini a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto molto bene per 70′, ma sono contento perché in quel periodo siamo stati bravissimi. Alla fine ci siamo fatti schiacciare e non mi sono piaciuti. Era importante qualificarsi, però il resto rimane, non c’è altro da fare. I ragazzi sono stati bravi a vincere un gruppo difficilissimo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: