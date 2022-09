Coronavirus, 38 morti e 34.479 contagi. Il tasso di positività è al 18,8%

Il bollettino del 30 settembre 2022

Sono 38 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 30. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 34.479 nuovi casi. Sono 441.944 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 437.707 in isolamento domiciliare.

La situazione negli ospedali

Sono 4.101 i positivi con sintomi nei reparti ordinari. Sono invece 136 i ricoverati in terapia intensiva (5 in meno di ieri). Di questi, 16 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.848.242.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 183.059 nuovi tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 18,8 per cento (-0,1 per cento).

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

