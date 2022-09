Finlandia, il reattore nucleare Olkiluoto-3 ha raggiunto la piena potenza: è il primo in Europa in 15 anni – Il video

Il reattore nucleare Olkiluoto-3 ha iniziato a produrre elettricità a piena potenza. Ora, con 1.600 MW, la centrale finlandese sull’omonima isola è diventata «l’impianto più potente in Europa», nonché il terzo al mondo. Ad assicurarlo è l’operatore Teollisuuden Voima Oyj, o Tvo, che garantisce come per il 2025 la Finlandia dimezzerà le importazioni di energia dai Paesi vicini, su tutti la Russia. Olkiluoto-3 è il primo nuovo reattore nucleare costruito in Europa in 15 anni e funzionerà insieme agli altri due già presenti. Quando la centrale è a piena potenza, questa garantisce il 40% dell’energia elettrica prodotta in Finlandia. Il modello europeo di reattore pressurizzato (Epr) era stato progettato in Europa proprio per rilanciare l’energia nucleare dopo il disastro di Chernobyl del 1986. Costruito dal consorzio franco-tedesco Areva-Siemens, doveva essere inaugurato nel 2009. Una serie di ritardi e intoppi tecnologici ha portato a continui rinvii e all’incremento delle spese: stimate sui 3 miliardi di euro, sono arrivate a 11 miliardi euro. Era stato collegato per la prima volta alla rete elettrica lo scorso 12 marzo e il suo regolare funzionamento dovrebbe iniziare nel dicembre 2022, una volta terminati gli ultimi test.

