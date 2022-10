Svezia e Finlandia nella Nato, Erdogan torna a minacciare il veto sull’adesione

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a minacciare il suo veto all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. «Fino a quando le promesse» fatte ad Ankara dai due Paesi nordici «non saranno mantenute», ha detto Erdogan parlando all’Assemblea nazionale turca, la Turchia «manterrà la sua posizione di principio», ossia contraria al loro ingresso nell’Alleanza atlantica. In quanto agli accordi pattuiti, Erdogan si riferisce in particolare alla richiesta fatta alla Svezia di non ospitare più rifugiati politici curdi, considerati da Ankara terroristi.

