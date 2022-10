Ferrari sotto attacco hacker ransomware: online 7 Gb di documenti riservati

Nuovo furto informatico per la Ferrari, colpita da un attacco hacker tramite ransomware con un bottino di 7 Gb di documenti riservati. Secondo il sito Red Hot Cyber, al Cavallino sarebbero stati rubati diversi documenti interni, oltre che manuali di riparazione e corposi set di dati. La Ferrari era stata già coinvolta in un attacco simile, quando la cybergang Everest aveva colpito la Speroni spa, che fornisce componentistica per le auto sportive. In quell’occasione erano state pubblicati e messi in vendita dati e progetti della Ferrari, Lamborghini e Maserati, ma non era stata colpita l’infrastruttura informatica della Casa di Maranello. L’attacco ransomware prevede l’infiltrazione di un sistema informativo a cui segue una richiesta di riscatto per poter tornare a usufruire dei dati resi illeggibili dagli hacker. In genere questo tipo di incursioni dei pirati informatici avviene in modo «silenzioso», cioè senza che la vittima se ne accorga, finché non arriva la richiesta di riscatto. In questo caso la cybergang RansomEXX, che ha rivendicato l’attacco, ha messo online i dati rubati alla Ferrari, permettendo di scaricarli liberamente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: