Alto Adige, l’elicottero che si ribalta per il vento e rischia di schiantarsi contro una montagna – Il video

Un velivolo del Quarto Reggimento Aves Altair ha “sbandato” durante un’esercitazione. Il pilota è riuscito a riportarlo in quota

A Merano in Alto Adige durante un’esercitazione un elicottero del Quarto Reggimento Aves Altair si è quasi ribaltato e ha rischiato di schiantarsi contro le rocce di una montagna. Forse a causa del forte vento o di un’avaria. Il pilota è riuscito a non perdere il controllo del velivolo e a riportarlo in quota. L’elicottero è rientrato all’aeroporto di Bolzano riportando alcuni danni.

