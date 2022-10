Nika Sharakami: l’ultima canzone della 17enne uccisa in Iran – Il video

Era scesa in piazza insieme ad altre migliaia di cittadini iraniani per protestare contro l’uccisione di Mahsa Amini. È morta anche lei

In un video diffuso sui social network si vede la 17enne Nika Sharakami mentre canta una canzone tratta dal Film Soltan Ghalbha (Re di Cuori). Si tratta di una storia che risale al 1968 e che tutti gli iraniani conoscono: «Una parte del mio cuore mi dice di andare, andare. L’altra parte mi dice di restare, restare». Sharakani era scesa in piazza insieme ad altre migliaia di cittadini iraniani per protestare contro l’uccisione di Mahsa Amini. È morta anche lei: la sua famiglia ha ritrovato il suo cadavere in un obitorio di un centro di detenzione di Teheran.

