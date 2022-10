Almeno 31 morti tra cui molti bambini in una sparatoria in Thailandia: «L’aggressore si è ucciso»

Almeno 31 persone tra cui molti bambini sono morte in una sparatoria in un centro per l’infanzia nella provincia di Nong Bua Lamphu gio in Thailandia. La polizia ritiene che l’aggressore sia fuggito in un pickup bianco con targa di Bangkok. Secondo le prime informazioni veicolate dall’agenzia di stampa Reuters l’aggressore sarebbe un ex poliziotto. La caccia all’uomo è partita: sarebbe ancora armato. Secondo i media locali l’uomo si chiama Panya Kamrab. L’aggressore, scrive Reuters, si sarebbe ucciso. L’uomo avrebbe prima tolto la vita alla moglie e al figlio.

