Gli auguri del patriarca Kirill a Putin: «Dio ti ha dato il potere, preghiamo per la tua salute»

Per il settantesimo compleanno di Vladimir Putin il patriarca della chiesa ortodossa Kirill ha invitato i russi e il clero a pregare per la salute del presidente della Russia. L’invito è stato pubblicato sul sito della Chiesa ortodossa russa, che ha predisposto due differenti preghiere. «Il patriarca Kirill – si legge nel messaggio – ha ritenuto necessario che tutti i credenti offrissero in questo giorno una diligente preghiera per la salute del capo dello Stato russo. I sacerdoti pregheranno per la salute del presidente il giorno del suo compleanno, il 7 ottobre, e il giorno successivo, quando si festeggia Sergio di Radonezh», uno dei Santi più amati in Russia. Kirill si è anche rivolto allo Zar: «Dio ti ha messo al potere in modo che tu possa svolgere un servizio di speciale importanza e di grande responsabilità per il destino del Paese e delle persone affidate alle tue cure».

