Lo sfottò delle poste ucraine sull’attacco al ponte di Crimea: il francobollo «come il Titanic» – La foto

«L’Ucraina emetterà nuovi francobolli per commemorare l’esplosione del ponte in Crimea. Non vi auguro una buona giornata, perché è già meravigliosa. Il ponte di Kerch è finito». Così l’amministratore delegato delle Poste ucraine Igor Smelyansky su Twitter festeggia l’esplosione che poche ore fa ha danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea. Smelyansky ha postato sul social l’immagine del nuovo francobollo: al centro due figure che ricordano le star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nella loro scena più celebre del film Titanic e alle spalle il fumo di un’esplosione. Poche ore fa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva commentato quanto accaduto, spiegando il suo sospetto circa la responsabilità russa nell’esplosione del ponte di Kerch. E mentre il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la formazione di una commissione governativa per fare luce sull’accaduto, Mykhaylo Podolyak, consigliere di Zelensky ha rilasciato dichiarazioni più sospette rispetto a quelle del suo presidente: «Questo è solo l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto. Quello che è stato rubato deve tornare all’Ucraina. Tutto ciò che è occupato dalla Russia deve essere restituito».

