Ucraina, l’incendio del ponte della Crimea: «Un serbatoio di carburante ha preso fuoco» – Il video

È il più ampio d’Europa. I russi non svelano le cause dell’incendio

Un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte della Crimea. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, precisando che gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni. «È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l’incendio», ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del governo russo in Crimea. La circolazione dei mezzi sul ponte è stata comunque sospesa. Il rogo del ponte è visibile su molti canali Telegram e account Twitter. Il ponte, lungo 19 chilometri, è il più ampio d’Europa. L’agenzia di stampa Reuters scrive che l’incendio è nato da un carro armato.

