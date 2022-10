Allarme listeriosi alimentare: ritirati anche i pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier

Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone, si allunga la lista di prodotti ritirati dal mercato per «possibile presenza di listeria monocytogenes». A essere richiamati questa volta sono i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda francese ha disposto il richiamo del lotto 256 del prodotto, venduto in confezioni di plastica da 6 pancake, per rischio microbiologico. Oggi, il ministero della Salute ha pubblicato un’informativa in cui raccomanda «di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione». In Italia, l’allarme Listeria è iniziato a fine settembre, quando il batterio è stato trovato nei prodotti di un’azienda che produce wurstel di carne avicola per diversi marchi. Gli alimenti più comuni che possono essere contaminati dalla listeria sono: latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionali. A fine settembre, il bilancio delle vittime di listeriosi alimentare era di 3 morti e 61 ricoveri. Il ministero della Salute riferisce che bambini e adulti sani possono essere infettati, ma raramente sviluppano una forma grave della malattia grave. A rischiare sono soprattutto le persone debilitate, immunodepresse e le donne in gravidanza.

