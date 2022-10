Il coming out (???) di Madonna su TikTok: «Sono gay» – Il video

Non si sa se si sia ispirata dalla storia di Iker Casillas. Ma la popstar Madonna in un video su TikTok sembra proprio aver trovato un modo per fare coming out e dichiararsi omosessuale. La 64enne autrice di Material Girl ha infatti pubblicato un filmato in cui la si vede cercare di lanciare delle mutandine rosa nel cesto dei panni sporchi. «Se non ci riesco, significa che sono gay», si legge in sovraimpressione. Nell’immagine successiva si vede che le mutandine finiscono fuori dal cesto. E poi la scritta: «I miss, i’m gay».

Il sito Tmz ricorda che Madonna nel corso della sua carriera ha baciato Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears. Ma è stata anche legata a molte celebrità in una vita sentimentale movimentata ma sempre vissuta finora con partner maschi. Su Twitter però in molti commentano con scetticismo. Prima di tutto perché Louise Veronica Ciccone non ha mai nascosto di essere bisessuale. Insomma, forse il video è solo un gioco con i fans. Magari ispirato dallo scivolone di Casillas di ieri. Ora incolperà anche lei gli hacker?

Continua a leggere su Open

Leggi anche: