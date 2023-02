L’ex Udinese e Sampdoria Jankto fa coming out: «Sono gay e non voglio più nasconderlo» – Il video

«Sono gay e non voglio più nasconderlo». Così l’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria Jakub Jankto fa il suo coming out su Instagram, condividendo con il mondo i pensieri sulla libertà di amare chi si vuole, senza pregiudizi. «Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici», ha scritto il centrocampista oggi allo Sparta Praga. «Ho un lavoro che svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà». E ancora: «Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza, ma con amore». Poi la dichiarazione conclusiva sulla omosessualità che il 27enne non ha più intenzione di tenere nascosta. Il calciatore sceglie di parlare non solo attraverso un testo scritto: nel video postato su Instagram ci mette la faccia, pronunciando il suo personale coming out. Il messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro agli utenti che per la maggior parte ha dimostrato di apprezzare il discorso dell’atleta: «Campione»; «Vai a testa alta senza paura»; «Grazie per aver aperto una strada per tanti ragazzi emarginati nel calcio maschile». Nell’ottobre del 2021 era stato Josh Cavallo il primo giocatore professionista in attività a dichiarare il suo orientamento sessuale. «Voglio far capire che è okay essere gay e giocare a calcio. Voglio mostrarlo a tutte le altre persone che stanno lottando e hanno paura», aveva spiegato in un video l’allora 21enne sui suoi canali social.

