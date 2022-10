Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato a largo delle coste di Taiwan dall’Istituto geofisico statunitense. Al momento non ci sarebbero segnalazioni di danni o feriti. La scossa avrebbe fatto oscillare per alcuni secondi gli edifici della capitale Taipei, come riporta l’agenzia Ansa. Stando all’ufficio meteorologico centrale di Taiwan, l’epicentro sarebbe stato individuato al largo della costa orientale dell’isola.

