La ragazza che finisce sotto il bombardamento di Kiev mentre sta registrando un filmato – Il video

In questo filmato pubblicato dal media bielorusso Nexta si mostra una ragazza che sta registrando un video proprio mentre comincia il bombardamento di Kiev. La ragazza si gira tenendosi la testa dopo lo scoppio dietro di lei e poi inizia a gridare a più riprese. Kiev non sarebbe l’unica città ucraina a essere stata colpita all’alba da un attacco missilistico: secondo quanto riporta il Guardian sarebbero state udite esplosioni anche a Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Ci sono anche notizie non confermate di esplosioni a Leopoli. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di terrorismo facendo riferimento al camion esploso sul ponte di Kerch, in Crimea.

