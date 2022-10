Champions League, disfatta della Juventus contro il Maccabi Haifa. Lapo Elkann resta senza parole e il suo tweet diventa virale

Lapo Elkann è rimasto senza parole dopo la clamorosa disfatta subìta dalla Juventus in Champions League in casa del Maccabi Haifa, nella quarta giornata del Gruppo H del torneo. I bianconeri hanno infatti perso 2 a 0, e il prosieguo dell’avventura dei bianconeri nel torneo è appesa a un filo. E l’erede della famiglia Agnelli, gran tifoso della Juve, non riesce a darsi pace per il risultato della sua amata squadra. Subito dopo il match, il rampollo di casa Agnelli ha pubblicato un tweet con tre puntini di sospensione, che è subito diventato virale. Del resto, che fare quando le parole da dire sarebbero troppe, o troppo poche, per esprimere il proprio stato d’animo? Certe volte, meglio il silenzio. Altre volte meglio tre puntini che, come nel caso di Lapo e della Juve, sembrano dire proprio tutto.

