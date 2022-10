Ucraina, domani nuovo incontro Erdogan Putin. La Turchia: «Cessate il fuoco prima possibile»

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan l’aveva preannunciato giorni fa ed ora l’appuntamento è ufficiale: domani incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin ad Astana, capitale del Kazakhstan. L’assenso del Cremlino era arrivato ieri per bocca del portavoce, Dmitry Peskov. L’occasione è il vertice della Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) previsto ad Astana per il 12-13 ottobre. Secondo quanto riferisce Afp, la Turchia ha lanciato un nuovo appello ad Ucraina e Russia per un cessate il fuoco «il prima possibile». Già in passato il presidente turco si era offerto come leader neutrale che potesse lavorare ad una mediazione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: