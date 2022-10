Londra, ambientalisti lanciano una zuppa contro «I girasoli» di Van Gogh: «Cosa vale di più? L’arte o la vita?» – Il video

Alla National Gallery di Londra, un gruppo di ambientalisti ha lanciato una zuppa di pomodoro contro un celebre quadro di Vincent Van Gogh, I Girasoli, che è tuttavia protetto da un vetro. Gli attivisti fanno parte della campagna di protesta Just Stop Oil, che denuncia il contributo delle compagnie petrolifere alla crisi climatica. I due autori del gesto, che si sono poi incollati al muro del museo, hanno spiegato la loro protesta così: «Per voi l’arte vale più della vita? Più del cibo? Più della giustizia? Siete più preoccupati per la protezione di un quadro o per la protezione di un pianeta?». Il gruppo ambientalista aveva annunciato l’arrivo imminente di una manifestazione di protesta dalla propria pagina Twitter: «Grazie ai prezzi altissimi del gas, milioni di famiglie inglesi non potranno permettersi di scaldare neanche un barattolo di zuppa questo inverno – si legge nel tweet pubblicato questa mattina – Solo la resistenza civile ci può far uscire da questa crisi. È arrivato il momento di farsi avanti per ciò che è giusto».

