Parlamento, eletti i vicepresidenti di Camera e Senato: i nomi

Nessuna sorpresa è saltata fuori dalle urne che hanno raccolto i voti per i vicepresidenti della Camera. Sono stati eletti presidenti due vicepresidenti del centrodestra – Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e Giorgio Mulè di Forza Italia – e due vicepresidenti delle opposizioni – Anna Ascani del Partito democratico e Sergio Costa del Movimento 5 stelle -, come previsto dalle indicazioni di voto arrivate ai gruppi parlamentari questa mattina, 19 ottobre. Nessuno spazio per il Terzo polo che, in segno di protesta per non aver ricevuto uno dei ruoli di garanzia per cui si è votato oggi, ha scelto di non partecipare alle elezioni. Matteo Renzi ha ribadito che solleverà la questione al Quirinale. Sono stati eletti questori, invece, i deputati Paolo Trancassini (Questore anziano), Alessandro Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (M5S). I segretari sono Fabrizio Cecchetti, Chiara Colosimo, Giovanni Donzelli, Riccardo Zucconi, Anna Patriarca, Gilda Sportiello, Roberto Traversi e Chiara Braga. Ancora in corso le operazioni al Senato per l’elezione dei vari ruoli nell’ufficio di presidenza.

Gli eletti al Senato

Anche a Palazzo Madama le elezioni sono andate come previsto. I due vicepresidenti del centrodestra sono il senatore forzista Maurizio Gasparri e il leghista Gian Marco Centinaio, per il quale sembra sfumata l’investitura a ministro dell’Agricoltura. Il Pd porta sullo scranno della vicepresidenza Anna Rossomando e il M5s Mariolina Castellone. I senatori che assurgono al ruolo di questore sono, inoltre, Gaetano Nastri (FdI), Antonio De Poli (Noi Moderati), Marco Meloni (Pd). Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inoltre annunciato che Antonio Iannone (Fdi), Erika Stefani (Lega), Marco Silvestroni (Fdi), Andrea Paganella (Lega), Gianpietro Maffoni (Fdi), Pietro Lorefice (M5s), Marco Croatti (M5s) e Valeria Valente (Pd) sono stati eletti segretari d’Aula.

