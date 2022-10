Dalla leggenda metropolitana dell’apocalittica dissenteria a Gubbio ai “vaccini mai testati”: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti della settimana. Negli ultimi giorni è circolata una vera e propria leggenda metropolitana su una fantomatica intossicazione alimentare di massa in un ristorante di Gubbio, sostenuta da immagini decontestualizzate e audio “divertenti” sulla vicenda, smentita però dal locale e dall’USL di Gubbio. Torna prepotente la disinformazione sui vaccini anti Covid-19, in particolare quello di Pfizer a seguito dell’audizione al Parlamento europeo da parte dell’europarlamentare olandese Rod Roos che gli ambienti No Vax e No Green pass hanno cavalcato ignorando volutamente due anni di informazioni già note. Non sono mancate le bufale sull’Ucraina, in particolare quelle contro l’ambasciatrice americana a Kiev.

