Capigruppo, domani Meloni alla Camera per il voto di fiducia al suo governo – Il programma

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito il cronoprogramma della giornata di domani, 25 ottobre. È alla Camera dei deputati che la presidente del Consiglio si presenterà per ottenere il primo voto di fiducia del suo governo, mentre il secondo passaggio al Senato avverrà il 26 ottobre. Giorgia Meloni, alle 11, rivolgerà all’Aula le sue dichiarazioni programmatiche. Dopodiché, la seduta di Montecitorio sarà sospesa per permettere alla leader di Fratelli d’Italia di consegnare il testo delle dichiarazioni anche a Palazzo Madama. Alle 13, poi, avrà inizio la discussione generale e proseguirà per circa due ore. La replica di Meloni è attesa per le 17, mentre dalle 17.30 alle 19 i deputati faranno le proprie dichiarazioni di voto. L’orario fissato per l’inizio della chiama è alle 19: l’esito della votazione si dovrebbe avere verso le 20.30.

