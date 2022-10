Whatsapp down in tutto il mondo

Il sistema di messaggistica Whatsapp è down in tutto il mondo. Le segnalazioni arrivano su Twitter mentre il sito DownDetector segnala l’inizio delle problematiche a partire dalle 9 di questa mattina. L’account Twitter della risorsa di Meta non ha ancora segnalato la problematica. Il topic #whatsappdown è già in tendenza sul social network. Gli utenti segnalano l’impossibilità di inviare messaggi e problemi nell’apertura della risorsa desktop. Le segnalazioni di down riguardano utenti di moltissime lingue diverse. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. L’ultimo post sul profilo Twitter di Whatsapp risale a ieri e parla dell’implementazione di nuove funzioni per la privacy.

