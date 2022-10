Roma, trovato morto per strada un 25enne: sulla schiena segni di coltellate

Un ragazzo di 25 anni, Filippo F., è stato trovato morto in strada in a Roma, in via Publio Rutilio Rufo, nei pressi della metro Subaugusta nel quartiere Tuscolano. Vani i tentativi di rianimare il ragazzo degli operatori del 118, soccorso mentre era a terra con il volto rivolto sulla strada con diversi segni di coltellate sulla schiena. Il 25enne sarebbe stato ucciso sotto casa sua, come riporta Repubblica, e alcuni testimoni che vivono nella zona hanno raccontato di aver visto qualcuno scappare: «Siamo tutti sconvolti – ha detto un residente – era un ragazzo tranquillo, lo vedevamo spesso portare a spasso il cane. Qui non ci sono mai stati episodi del genere». A riconoscere la vittima anche un barista della zona, che lo ha descritto a Repubblica come un «ragazzo adorabile, ma forse aveva amicizie discutibili». Il 25enne aveva dei precedenti penali, lavorava in una pizzeria della zona.

