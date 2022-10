Lo sfottò di Ryanair a Max Allegri: «Non c’è posto in Champions ma c’è sempre posto a bordo»

Con la sconfitta di ieri per 4-3 contro il Benfica, la Juventus è ufficialmente fuori dalla Champions League. Un boccone amaro, soprattutto per il suo allenatore Massimiliano Allegri, considerato da molti a rischio esonero. A girare il coltello nella piaga ci ha pensato oggi anche Ryanair Italia, che dal suo account Twitter ha pubblicato una foto dell’allenatore bianconero seduto su un aereo con il commento: «Non c’è posto in Champions League ma c’è sempre posto a bordo». La compagnia aerea non è nuova a meme di questo tipo. La scorsa settimana, l’account inglese di Ryanair è intervenuto sulla crisi politica in corso nel Regno Unito, pubblicando una foto della premier dimissionaria Liz Truss vicino all’uscita di emergenza della cabina dell’aereo.

