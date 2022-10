Antonio Milia: il carabiniere che ha sparato al collega è ancora asserragliato in caserma a Como

Antonio Milia, il brigadiere dei carabinieri che ha sparato al comandante Doriano Furceri ad Asso nel comasco, è ancora asserragliato in caserma. Dalla tarda serata di ieri un mediatore sta trattando con lui. All’interno si vede un corpo a terra. Nella caserma ci sono altre persone che però sono chiuse negli uffici o in alloggi di servizio. «L’ho ammazzato», avrebbe urlato il militare secondo alcuni testimoni dopo aver esploso almeno tre colpi di pistola. Sulle condizioni del comandante della caserma c’è il massimo riserbo. Un amico di Milia è riuscito a contattarlo ma l’uomo ha parlato poco e poi ha messo giù sostenendo di essere agitato. Un altro ha provato a chiamarlo «ma il telefono squilla a vuoto». I reparti speciali dell’Arma sono pronti a intervenire. Fuori dalla caserma ci sono militari e auto.

Le telefonate degli amici

Secondo Il Giorno Antonio Milia era rientrato in servizio dal 18 ottobre scorso. A gennaio era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Anna a Fermo della Battaglia. Aveva annunciato l’intenzione di commettere gravi atti di autolesionismo. Aveva passato un periodo di cura e poi di convalescenza. Poi aveva ricevuto l’idoneità per tornare in servizio senza limitazione di mansioni. Milia era andato in ferie dopo il rientro al lavoro. Tra un anno avrebbe conseguito l’anzianità per andare in pensione. Ieri, quando è andato in caserma, non era in servizio. Non si sa cosa si siano detti con Furceri e se ci siano legami tra lo sparo e i rapporti tra i due. Un collega che si trovava vicino alla stanza dice di non aver sentito nulla prima dello sparo e delle grida di doloro del carabiniere colpito.

Doriano Furceri, le scritte sui muri e il trasferimento

Il luogotenente Doriano Furceri è invece arrivato ad Asso a febbraio. Era stato per 17 anni comandante della stazione di Bellano in provincia di Lecco. Nel mese di dicembre 2021 alcune scritte anonime sui muri del paese lo accusavano di un presunto intrigo amoroso con più di una donna sposata. E minacciavano che i rispettivi mariti erano pronti a intervenire. Un’altra scritta accusava la moglie del comandante di avere una situazione lavorativa irregolare. Il comando provinciale di Lecco aveva spiegato che «i fatti che riguardano il comandante della stazione di Bellano sono al vaglio dell’autorità giudiziaria e sono anche oggetto di un’autonoma inchiesta avviata dall’Arma dei carabinieri per stabilire i contorni della vicenda e anche per valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza del militare nell’attuale incarico o di un eventuale trasferimento altrove, vanno verificati i fatti anche a tutela dell’interessato». In seguito a questo, era poi scattato il trasferimento ad Asso.

