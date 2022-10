Dal finto comunicato di Trump alle foto associate alla “bomba sporca” di Kiev: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti della settimana. Gli ultimi giorni hanno visto la diffusione di bufale sui più scottanti temi di attualità, dall’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk alla questione dell’aborto. Sono tornati i grandi protagonisti delle bufale degli ultimi mesi, vale a dire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche le forze dell’esercito di Mosca. Non poteva mancare, infine, un tema sempre verde: la teoria secondo cui la pandemia di Coronavirus sia stata solo una grande messinscena.

