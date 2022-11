Incendio in un bar in Russia: 13 morti. Si cerca chi ha sparato con un lanciarazzi nei locali – Il video

Un incendio in un bar nella città russa di Kostroma, che si trova 350 chilometri a nord-est di Mosca, ha provocato la morte di 13 persone. Secondo le fonti di polizia in 250 sono stati evacuati dall’edificio in cui sono divampate le fiamme nella notte fra venerdì e sabato. Secondo le prime informazioni l’incendio potrebbe essere stato causato da fuochi d’artificio. Sono in corso le ricerche di una persona che ha sparato con una pistola lanciarazzi all’interno del bar.

