Duran Duran, Andy Taylor ha il cancro: l’annuncio della band durante la Rock And Roll Hall Of Fame

La cerimonia di Los Angeles per festeggiare l’ingresso della band inglese nella Rock And Roll Hall Of Fame doveva essere l’occasione per la reunion di tutto il gruppo. Ma Andy Taylor non c’era: al suo posto Simon Le Bon, il frontman dei Duran Duran ha letto una lettera scritta dal chitarrista per i fan. Taylor ha così rivelato che da quattro anni convive con un tumore alla prostata, al quarto stadio. «Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi. La malattia non era immediatamente pericolosa per la vita, ma non c’è cura». Il musicista, che si sta curando, ha ringraziato i medici che lo stanno seguendo e ha spiegato di esser stato costretto a dare forfait alla cerimonia: «Ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti». Un pensiero anche ai suoi ex compagni di band, con il quale Taylor ha avuto diversi dissapori in passato. «Niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni», le parole scritte dal 61enne e lette dal frontman dei Duran Duran. Proprio Le Bon, a margine dell’evento, ha confessato che la notizia della malattia del collega è stata «assolutamente devastante: amiamo molto Andy, non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente».

Foto di copertina: ANSA/SAM MOOY

