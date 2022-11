SuperEnalotto, ancora nessun vincitore. Il montepremi ora sale a 304 milioni di euro

Ancora nessun vincitore del SuperEnalotto, la cui estrazione valeva oggi, 8 novembre, un montepremi da 302,5 milioni Il premio in denaro in palio oggi è il più alto d’Europa – davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia – e il terzo al mondo dopo quelli legati alla lotteria Powerball negli Stati Uniti – 1,5 miliardi di dollari all’estrazione del 5 novembre – e al Mega Millions. E alla prossima estrazione il montepremi del 6 salirà ancora, a quota 304,1 milioni di euro. In 25 anni sono stati solo 124 i cosiddetti «6» azzeccati al Superenalotto. Il 6 vincente manca all’appello da quasi un anno e mezzo, quando un giocatore vinse 156 milioni di euro il 22 maggio 2021, nel borgo di Montappone, in provincia di Fermo. Il record di vittoria resta al momento quello dei 209 milioni di euro vinti il 13 agosto 2019 a Lodi. Dal primo concorso ad oggi, il Superenalotto ha distribuito in totale 124 jackpot. Ecco tutti i numeri estratti di oggi, martedì 8 novembre.

Superenalotto

I risultati sono usciti sul sito ufficiale del SuperEnalotto. I numeri estratti sono: 15 – 31 -33 – 44 – 46 – 73 – 79 – 3

Punti 6: 0 vincitori

vincitori Punti 5+1: 0 v incitori

incitori Punti 5: 7 vincitori

vincitori Punti 4: 1.238 vincitori

vincitori Punti 3: 37.910 vincitori

vincitori Punti 2: 540.324 vincitori

Lotto

I numeri delle dieci ruote e quella Nazionale vengono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Bari 3 – 17 – 30 – 15 – 2

Cagliari 21 – 41 – 81 – 16 – 44

Firenze 23 – 74 – 12 – 9 – 67

Genova 25 – 58 – 16 – 15 – 6

Milano 7 – 79 – 87 – 13 – 8

Napoli 64 – 58 – 56 – 2 – 6

Palermo 13 – 69 – 41 – 37 – 27

Roma 11 – 7 – 65 – 73 – 17

Torino 84 – 8 – 46 – 14 – 43

Venezia 73 – 68 – 10 – 56 – 14

Nazionale 89 – 33 – 23 – 70 – 80

10eLotto

Numeri 10eLotto : 3 – 7 – 8 – 11 – 13 – 17 – 21 – 23 – 25 – 30 – 41 – 58 – 64 – 68 – 69 – 73 – 74 – 79 – 81 – 84

: 3 – 7 – 8 – 11 – 13 – 17 – 21 – 23 – 25 – 30 – 41 – 58 – 64 – 68 – 69 – 73 – 74 – 79 – 81 – 84 Numero oro : 3

: 3 Doppio oro: 3 – 17

